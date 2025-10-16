Três-lagoenses buscam qualificação para aproveitar novas oportunidades no mercado de trabalho

Com a expectativa da chegada de novas indústrias, em Três Lagoas, cresce também o debate sobre geração de empregos e qualificação profissional. Projetos de doação de áreas públicas para empresas estão em tramitação na Câmara Municipal, e a medida deve atrair novos investimentos e fortalecer o setor produtivo da cidade.

População aprova novos investimentos, mas pede valorização

A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como a população três-lagoense vê a chegada de novas indústrias na região. Para muitos é uma oportunidade de crescimento econômico, mas também pontuam que falta valorização salarial e qualificação da mão de obra local.