Três-lagoenses buscam qualificação para aproveitar novas oportunidades no mercado de trabalho

Com a expectativa da chegada de novas indústrias, em Três Lagoas, cresce também o debate sobre geração de empregos e qualificação profissional. Projetos de doação de áreas públicas para empresas estão em tramitação na Câmara Municipal, e a medida deve atrair novos investimentos e fortalecer o setor produtivo da cidade.
População aprova novos investimentos, mas pede valorização
A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como a população três-lagoense vê a chegada de novas indústrias na região. Para muitos é uma oportunidade de crescimento econômico, mas também pontuam que falta valorização salarial e qualificação da mão de obra local.
Com Três Lagoas consolidada como um dos principais polos industriais do Centro-Oeste, o desafio agora é manter o ritmo de expansão aliado ao desenvolvimento humano e à formação técnica.
Espaços ociosos, como o prédio da fábrica de biscoitos da antiga Mabel, no distrito industrial, são lembrados pela população como locais que poderiam ser reaproveitados para atrair novas empresas, especialmente do setor alimentício.
Mesmo com críticas sobre os salários, a população reconhece que Três Lagoas oferece boas condições para quem quer trabalhar e que o município segue atraindo investimentos.