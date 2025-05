Três-lagoenses conquistam 9° lugar na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Sub-17

As atletas de vôlei de praia, Clara Ventania e Kesia Santos, conquistaram o 9º lugar na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-17, realizada em Aracaju (SE), entre os dias 18 e 21 de maio, promovido pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A dupla três-lagoense que representa a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), dentre as 36 duplas participantes de todo o país, se destacou desde o início da competição. O primeiro desafio foi superar o qualificatório, que reuniu 24 duplas em busca de apenas quatro vagas no torneio principal. Ventania e Kesia garantiram a vaga com três vitórias expressivas contra as equipes de Sergipe (SE), Espírito Santo (ES) e Alagoas (AL).

Na fase principal, a dupla estreou com vitória sobre a equipe nº1 do Espírito Santo, e em seguida enfrentou uma derrota para o Maranhão (MA) na fase de grupos. Na repescagem, em um duelo acirrado contra a Paraíba (PB), as atletas foram superadas no tie-break por 15×13, em uma das partidas mais emocionantes do torneio.

No terceiro dia de competição, a equipe venceu o Mato Grosso (MT) por 2×0, garantindo a 9ª colocação geral — um resultado expressivo diante do alto nível técnico da competição nacional.

A técnica Ana Rita Muniz destacou o desempenho das atletas, especialmente diante das adversidades climáticas enfrentadas, como ventos fortes e chuva durante os jogos. “Apesar das dificuldades, Ventania e Kesia mostraram maturidade e técnica. O resultado é um marco na trajetória dessas jovens atletas e motivo de muito orgulho. Estamos construindo algo maior, passo a passo, e essa etapa certamente ficará para sempre marcada como um divisor de águas em suas carreiras”, ressaltou.