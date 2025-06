Três-lagoenses sonham com prêmio de R$ 230 milhões da Quina de São João

Por se tratar de uma edição especial, a Quina de São João não acumula. Isso significa que, no sábado, haverá um novo milionário. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números, e assim sucessivamente.

O próximo sábado (28), promete agitar os sonhos dos três-lagoenses com o sorteio da Quina de São João, que oferece um prêmio recorde de R$ 230 milhões. O valor, o maior já sorteado na história da modalidade, desperta a imaginação sobre o que fazer com uma fortuna capaz de comprar diversos carros importados, mansões, apartamentos de luxo e até fazendas.

Para quem busca segurança financeira, aplicar o prêmio na poupança renderia cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Já em um CDB prefixado com taxa de 13,35% ao ano, o rendimento mensal seria de R$ 1,8 milhão.

A aposta simples na Quina, com cinco números, custa R$ 2,50, e a probabilidade de acerto é de 1 em 24 milhões. No entanto, os proprietários de lotéricas, como Lucas, orientam os apostadores a optarem pelos bolões, que aumentam consideravelmente as chances. Em um bolão com 12 dezenas, por exemplo, a probabilidade sobe para 1 em 30 mil.

Lucas, dono de uma lotérica em Três Lagoas, demonstra otimismo e lembra que a cidade já teve sorte grande recentemente, com um ganhador da Dupla Sena de Páscoa. As apostas para a Quina de São João podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou no site da Caixa Econômica Federal.