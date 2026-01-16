Três-lagoenses terão 22 datas para aproveitar em feriados em 2026

O ano de 2026 promete ser generoso quando o assunto é descanso. Entre feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos, os moradores de Três Lagoas poderão aproveitar 22 datas ao longo do ano.
A equipe da TVC foi às ruas para saber o que os três-lagoenses acham desse calendário recheado de folgas.
Ainda no início do ano, muita gente já começou a planejar viagens e momentos de lazer com a família. Em 2025, foram apenas quatro feriados federais prolongados. Já em 2026, o número sobe para pelo menos dez.
O jovem estudante Matheus Silverio, que acaba de concluir os estudos e está em busca de emprego, destaca a importância do descanso.
“Acredito que os feriados prolongados são muito bons para quem trabalha bastante e tem pouco tempo para descansar. Vai ser uma boa”, afirmou.
A dona de casa Sueli Moreira também comemorou, mas fez um alerta para quem é empregador.
“Para quem trabalha é ótimo. Para o patrão, não tanto. Mas para nós, empregados, é muito bom”, comentou.
Ela ainda revelou que pretende viajar durante os feriados prolongados.
Já o servidor público Fábio de Souza Mendes também aprovou a quantidade de folgas, mas ponderou sobre os impactos no comércio.
“Para o trabalhador é bom, mas para o comércio é ruim ficar parado em alguns dias. Pretendo viajar mais para o final do ano, nos feriados de fim de ano”, disse.
A pensionista Luiza Fagundes Guimarães compartilha da mesma opinião.
“Quando emenda feriado no meio da semana pode prejudicar o comércio, mas por outro lado é ótimo para descansar”, destacou.
Datas nacionais e municipais
Entre os feriados nacionais que caem em dias úteis estão:
- 1º de janeiro
- Carnaval
- Sexta-feira Santa
- Tiradentes
- Dia do Trabalhador
- Independência do Brasil
- Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças
- Finados
- Proclamação da República
- Natal
Além disso, Três Lagoas conta com feriados municipais, como o 15 de junho, data do aniversário da cidade.
Com tantas possibilidades, o calendário facilita o planejamento de viagens, encontros familiares ou até mesmo aquele descanso tão esperado em casa.