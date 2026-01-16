Veículos de Comunicação
Três-lagoenses terão 22 datas para aproveitar em feriados em 2026

Em 2025, foram apenas quatro feriados federais prolongados. Já em 2026, o número sobe para pelo menos dez

Pedro Tergolino

Com tantas possibilidades, o calendário facilita o planejamento de viagens, encontros familiares ou até mesmo aquele descanso tão esperado em casa. Foto: Reprodução/TVC HD.
Com tantas possibilidades, o calendário facilita o planejamento de viagens, encontros familiares ou até mesmo aquele descanso tão esperado em casa. Foto: Reprodução/TVC HD.

O ano de 2026 promete ser generoso quando o assunto é descanso. Entre feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos, os moradores de Três Lagoas poderão aproveitar 22 datas ao longo do ano.

A equipe da TVC foi às ruas para saber o que os três-lagoenses acham desse calendário recheado de folgas.

Ainda no início do ano, muita gente já começou a planejar viagens e momentos de lazer com a família. Em 2025, foram apenas quatro feriados federais prolongados. Já em 2026, o número sobe para pelo menos dez.

O jovem estudante Matheus Silverio, que acaba de concluir os estudos e está em busca de emprego, destaca a importância do descanso.

“Acredito que os feriados prolongados são muito bons para quem trabalha bastante e tem pouco tempo para descansar. Vai ser uma boa”, afirmou.

A dona de casa Sueli Moreira também comemorou, mas fez um alerta para quem é empregador.

“Para quem trabalha é ótimo. Para o patrão, não tanto. Mas para nós, empregados, é muito bom”, comentou.

Ela ainda revelou que pretende viajar durante os feriados prolongados.

Já o servidor público Fábio de Souza Mendes também aprovou a quantidade de folgas, mas ponderou sobre os impactos no comércio.

“Para o trabalhador é bom, mas para o comércio é ruim ficar parado em alguns dias. Pretendo viajar mais para o final do ano, nos feriados de fim de ano”, disse.

A pensionista Luiza Fagundes Guimarães compartilha da mesma opinião.

“Quando emenda feriado no meio da semana pode prejudicar o comércio, mas por outro lado é ótimo para descansar”, destacou.

Datas nacionais e municipais

Entre os feriados nacionais que caem em dias úteis estão:

  • 1º de janeiro
  • Carnaval
  • Sexta-feira Santa
  • Tiradentes
  • Dia do Trabalhador
  • Independência do Brasil
  • Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças
  • Finados
  • Proclamação da República
  • Natal

Além disso, Três Lagoas conta com feriados municipais, como o 15 de junho, data do aniversário da cidade.

Com tantas possibilidades, o calendário facilita o planejamento de viagens, encontros familiares ou até mesmo aquele descanso tão esperado em casa.

