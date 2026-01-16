Três-lagoenses terão 22 datas para aproveitar em feriados em 2026

O ano de 2026 promete ser generoso quando o assunto é descanso. Entre feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos, os moradores de Três Lagoas poderão aproveitar 22 datas ao longo do ano.

A equipe da TVC foi às ruas para saber o que os três-lagoenses acham desse calendário recheado de folgas.

Ainda no início do ano, muita gente já começou a planejar viagens e momentos de lazer com a família. Em 2025, foram apenas quatro feriados federais prolongados. Já em 2026, o número sobe para pelo menos dez.

O jovem estudante Matheus Silverio, que acaba de concluir os estudos e está em busca de emprego, destaca a importância do descanso.

“Acredito que os feriados prolongados são muito bons para quem trabalha bastante e tem pouco tempo para descansar. Vai ser uma boa”, afirmou.

A dona de casa Sueli Moreira também comemorou, mas fez um alerta para quem é empregador.

“Para quem trabalha é ótimo. Para o patrão, não tanto. Mas para nós, empregados, é muito bom”, comentou.

Ela ainda revelou que pretende viajar durante os feriados prolongados.

Já o servidor público Fábio de Souza Mendes também aprovou a quantidade de folgas, mas ponderou sobre os impactos no comércio.