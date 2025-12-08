Três mandados de prisão são cumpridos em ações da Rádio Patrulha em Três Lagoas

A equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Três Lagoas cumpriu três mandados de prisão ao longo da tarde e da noite de sexta-feira (5), durante ações de policiamento ostensivo e preventivo realizadas em diferentes bairros do município. Os alvos eram procurados pela Justiça por crimes relacionados ao tráfico de drogas e furto.

A primeira prisão ocorreu por volta das 16h, no bairro Vila Piloto. Durante patrulhamento pela Rua Taufik Farran, um homem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, entrando rapidamente em uma residência. Ele foi alcançado pelos policiais e, após checagem nos sistemas, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão por tráfico de drogas, com pena de 4 anos e 8 meses a cumprir.

A segunda prisão foi registrada por volta das 18h30, na Rua Rafael de Haro, no bairro Vila Haro, região conhecida pelo intenso movimento de usuários de entorpecentes. Um homem em atitude suspeita demonstrou nervosismo ao receber ordem de abordagem. Após a identificação, os policiais constataram que ele possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.