Três pessoas ficam feridas em acidente entre motos em cruzamento de avenida

Na tarde desta terça-feira (8), um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na avenida Capitão Olyntho Mancini, no cruzamento com a rua Márcia Mendes, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O acidente envolveu uma moto Neo Yamaha, com duas mulheres e, uma Honda Titan, com um homem.

De acordo com informações apuradas no local, após a colisão, as vítimas das motos foram arremessadas ao solo. A mulher, de 27 anos, que estava na Neo Yamaha e, o motociclista que pilotava a Honda Titan sofreram escoriações. Já a mulher na garupa da moto Yamaha, que seria tia da primeira, também foi atingida e ficou ferida. Todos estavam conscientes e orientados no momento do atendimento.