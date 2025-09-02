Três pessoas ficam feridas em tentativas de homicídio na noite desta segunda-feira

A Força Tática da Polícia Militar de Três Lagoas, registrou na noite de segunda-feira (1º) duas ocorrências de tentativa de homicídio. Os casos envolvem três vítimas e todas foram socorridas com vida, permanecem internadas e não correm risco.

O primeiro crime ocorreu no bairro Jardim Guanabara. A vítima, uma pessoa transexual de 27 anos, estava em um espetinho quando foi surpreendida por um homem encapuzado, que efetuou disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o braço esquerdo da vítima. Ela conseguiu fugir e se abrigar em uma residência próxima, momento em que o atirador disparou novamente, sem acertá-la. O Corpo de Bombeiros prestou socorro e a encaminhou ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A segunda ocorrência foi registrada no bairro São João. De acordo com testemunhas, dois homens encapuzados, em uma bicicleta elétrica, realizaram disparos contra uma adolescente e o namorado. O menor foi atingido no braço direito e a outra vítima na escápula. Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Médico Urgente (Samu) e levados ao hospital, também sem risco de morte. Em depoimento, o adolescente afirmou que os disparos podem estar ligados a desavenças com criminosos da região.