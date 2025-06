Tricampeão mundial de montaria e presidente da PBR Brasil marca presença em rodeio da Expotrês

Durante a Expotrês, que segue com shows e portões abertos, as provas de montaria da PBR (Professional Bull Riders) foram um dos destaques. O tricampeão mundial e presidente da PBR Brasil, Adriano de Moraes, esteve em Três Lagoas e falou sobre o bom momento do esporte no país.

Moraes destacou o atual momento do rodeio, impulsionado pelo tricampeonato mundial de José Vitor Leme.

“Sim, no esporte também. É o agrobusiness em geral, mas principalmente no esporte, como você falou, o José Vitor Neme, com esse terceiro título dele, foi conquistado de uma maneira extraordinária”, declarou Moraes.

Ele expressou otimismo quanto ao futuro do rodeio, citando José Vitor Leme como um exemplo de sucesso e inspiração.