Trimestre terá calor intenso e chuvas irregulares em Três Lagoas

O próximo trimestre deverá ser marcado por chuvas irregulares e altas temperaturas na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, com impacto direto em municípios como Três Lagoas, é o que aponta um estudo divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. A previsão indica períodos de precipitação mal distribuída, intercalados com dias de calor intenso, em todo o estado.

De acordo com o Meteorologista Vinicius Sperling, do Cemtec, ás análises meteorológicas, mostram que na região não deve registrar longos períodos de chuva contínua. “Em vez disso, são esperadas pancadas isoladas, que podem ocorrer em curto espaço de tempo e com volumes desiguais entre diferentes áreas do município e da região leste do Estado”, explicou o meteorologista.