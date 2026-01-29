Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Tempo

Trimestre terá calor intenso e chuvas irregulares em Três Lagoas

Além da irregularidade das chuvas, o calor será um dos principais destaques do trimestre.

Israel Espíndola

A previsão indica períodos de precipitação mal distribuída, intercalados com dias de calor intenso. Foto: Arquivo/RCN67
A previsão indica períodos de precipitação mal distribuída, intercalados com dias de calor intenso. Foto: Arquivo/RCN67

O próximo trimestre deverá ser marcado por chuvas irregulares e altas temperaturas na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, com impacto direto em municípios como Três Lagoas, é o que aponta um estudo divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. A previsão indica períodos de precipitação mal distribuída, intercalados com dias de calor intenso, em todo o estado.

De acordo com o Meteorologista Vinicius Sperling, do Cemtec, ás análises meteorológicas, mostram que na região não deve registrar longos períodos de chuva contínua. “Em vez disso, são esperadas pancadas isoladas, que podem ocorrer em curto espaço de tempo e com volumes desiguais entre diferentes áreas do município e da região leste do Estado”, explicou o meteorologista.

Além da irregularidade das chuvas, o calor será um dos principais destaques do trimestre. As temperaturas devem permanecer acima da média, aumentando a sensação térmica e exigindo atenção redobrada com a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

O cenário também pode afetar setores como a agricultura, o abastecimento de água e o consumo de energia elétrica, reforçando a importância do uso consciente dos recursos e de medidas preventivas diante das condições climáticas previstas para os próximos meses.

