Trio vandaliza comércio no bairro Santa Luzia e foge

Um caso de vandalismo foi registrado por câmeras de segurança, na madrugada de terça-feira (10), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. Um trio de homens tentou destruir a fachada de um comércio de motos na rua Sobral, no cruzamento com a avenida Angelina Tebet.

Utilizando blocos de concreto, os suspeitos danificaram as cortinas e portas de vidro que protegem as motos expostas à venda, mas fugiram sem levar nada, sugerindo que o objetivo era causar prejuízo ao comerciante.