Trio armado rouba bicicleta elétrica no bairro Jardim Progresso

Um homem de 34 anos foi vítima de um assalto à mão armada na noite de segunda-feira (2), no bairro Jardim Progresso, em Três Lagoas (MS). O crime ocorreu por volta das 21h45, na rua Antônio Trajano, na esquina com a rua Mário Cesar Mancini.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a vítima trafegava com sua bicicleta elétrica no sentido Centro/Bairro, quando foi surpreendida por três indivíduos em duas bicicletas.

O garupa de uma das bikes sacou uma arma de fogo, aparentemente uma pistola, e ordenou que a vítima entregasse a bicicleta elétrica. Após o roubo, o trio fugiu em direção ao bairro Paranapungá.