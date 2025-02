TRT-2 extingue ação que condenava Uber a reconhecer vínculo empregatício

A 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região extinguiu, por unanimidade, uma ação civil pública que obrigava a Uber a reconhecer vínculo empregatício com motoristas cadastrados na plataforma e a pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos.

Os magistrados não analisaram o mérito da questão e entenderam que o Ministério Público do Trabalho (MPT) não tem legitimidade para mover a ação em nome dos trabalhadores, cabendo a cada motorista buscar reconhecimento individual na Justiça.

O MPT ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Superior do Trabalho (TST).