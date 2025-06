Turismo em Três Lagoas avança, mas enfrenta desafios

O turismo na região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul ganhou um novo impulso com o anúncio de um investimento de R$ 148 mil do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur). O recurso será destinado a ações de divulgação digital dos atrativos turísticos da região, com destaque inicial para Três Lagoas.

A proposta foi apresentada pela Associação Integra Costa Leste, entidade que reúne 11 municípios da região: Aparecida do Taboado, Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e, Três Lagoas, que será o foco da primeira fase da campanha.

Entre os atrativos turísticos a serem promovidos na cidade, estão o Rio Sucuriú, as marinas locaia e o tradicional Balneário Municipal. “Três Lagoas é a cidade das águas. Temos o Rio Sucuriú, o Rio Paraná, o Rio Verde, além das lagoas que deram nome ao município”, destacou Joaquim Barbosa, presidente da Associação Integra Costa Leste.

Segundo ele, a iniciativa visa ampliar a visibilidade da região para além dos visitantes locais. “O turismo já existe nos fins de semana, com moradores frequentando os rios. Mas precisamos trazer visitantes de outras cidades, de outros estados, para movimentar nossa economia”, explicou Joaquim.

Estratégia digital

Com a verba liberada oficialmente no Diário Oficial, a associação já contratou uma agência de publicidade para a elaboração das campanhas, que incluirão a criação de um site interativo. A plataforma permitirá aos visitantes conhecerem e escolherem roteiros turísticos na Costa Leste. “Vamos mostrar para o mundo, através das redes sociais e do site, as belezas naturais e os roteiros de aventura, lazer e cultura que temos aqui”, afirmou Joaquim Barbosa, lembrando que o projeto vem sendo construído desde 2019, quando a Associação Integra Costa Leste foi constituída. Além da divulgação, será realizado um mapeamento completo dos atrativos turísticos, especialmente das “praias” de água doce e dos roteiros voltados para o turismo náutico, uma das vocações naturais de Três Lagoas.

A cidade já sedia um dos maiores eventos do país na área, o Torneio de Pesca Esportiva na modalidade pesque e solte, que atrai competidores de várias partes do Brasil. Outros pontos destacados incluem a prainha conhecida como Caribinho, com areia branca às margens do Rio Paraná, e a proximidade com Itapura, cidade histórica de São Paulo, a apenas meia hora de distância.