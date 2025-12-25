Turismo passa a integrar política de desenvolvimento de Três Lagoas

Três Lagoas vem intensificando ações para consolidar o turismo como um dos vetores de desenvolvimento econômico do município. A estratégia envolve planejamento, fortalecimento de eventos, qualificação do setor e integração regional, com foco na atração de visitantes e no aumento da permanência na cidade, especialmente nos fins de semana.

Um dos principais avanços destacados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcos Antônio Gomes Júnior, foi a realização do Fórum Regional de Turismo, que reuniu representantes da Costa Leste e abriu espaço para a construção de políticas integradas. A proposta é fortalecer Três Lagoas como polo regional, reconhecendo que o turismo não se limita às fronteiras do município, mas depende da articulação com cidades vizinhas.

Eventos de grande porte têm desempenhado papel central nesse processo. Além do Show Florestal, voltado ao turismo de negócios, a cidade tem investido em eventos festivos e esportivos, como a Expotrês (Exposição Agropecuária), realizada com portões abertos, e competições esportivas como o Torneio de Pesca, e os jogos escolares estaduais, que chegaram a manter a rede hoteleira com ocupação máxima por vários dias. Segundo a avaliação do secretário, esse fluxo representa “dinheiro novo” circulando na economia local, beneficiando hotéis, restaurantes, comércio e prestadores de serviço.

Outro destaque é o turismo de negócios, considerado consolidado entre terça e quinta-feira, período em que a rede hoteleira registra alta ocupação. O desafio, segundo a pasta, é ampliar o movimento de sexta a domingo, criando atrativos que estimulem o visitante a permanecer mais tempo na cidade e consumir localmente.