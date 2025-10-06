TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Ajudante de oficina
- Salário: R$ 1.518,00
- Benefícios: plano de saúde e cesta básica
- Contato: (67) 9 8119-1953
- Salário: R$ 1.800,00 + comissão
- Trabalhar em uma garagem de carros
- Requisitos: mobilidade de tempo, CNH em dia e disponibilidade para gravar vídeos
- Contato: (67) 9 9273-8339
- Salário: R$ 1.692,00
- Benefícios: 200,00 (vale) + 600,00 (assiduidade)
- Requisitos: ser homem e residir em Três Lagoas, ter experiência com serviços pesados
- Serviços braçais como combate de formigas, capina, irrigação, plantio e demais trabalhos de silvicultura
- Jornada: segunda a sexta, com dois sábados ao mês, das 7h às 16h, com uma hora de almoço
- Contato: (67) 2104-4225
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.