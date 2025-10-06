TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Vendedor Salário: R$ 1.800,00 + comissão

Trabalhar em uma garagem de carros

Requisitos: mobilidade de tempo, CNH em dia e disponibilidade para gravar vídeos

Contato: (67) 9 9273-8339

Ajudante Florestal Salário: R$ 1.692,00

Benefícios: 200,00 (vale) + 600,00 (assiduidade)

Requisitos: ser homem e residir em Três Lagoas, ter experiência com serviços pesados

Serviços braçais como combate de formigas, capina, irrigação, plantio e demais trabalhos de silvicultura

Jornada: segunda a sexta, com dois sábados ao mês, das 7h às 16h, com uma hora de almoço

Contato: (67) 2104-4225

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.