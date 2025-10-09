TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Evento contará com vacinação gratuita contra a gripe e espaço recreativo para crianças

2ª Meia Maratona Contra a Pólio também terá vacinação contra a gripe

Usado no tratamento de pacientes com metanol no organismo, a remessa é a primeira a chegar no país

Antídoto fomepizol chega ao Brasil e mais de duas mil doses são distribuídas

Operador de equipamento Salário: R$ 1.861,90 + vale alimentação

Benefícios: transporte, alimentação no local, assistência médica e odontológica

Contato: (67) 2104-4225

Costureira Salário: R$ 1.670,00 (podendo chegar a R$ 2.250,00)

Benefícios: vale-transporte e cesta básica

Requisitos: ter experiência na área

Contato: (67) 9 9172-3307

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.