TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Farmacêutico
- Salário: R$ 3.500,00 + comissão
- Contato: (67) 9 9185-5418
- Salário: R$ 1.861,90 + vale alimentação
- Benefícios: transporte, alimentação no local, assistência médica e odontológica
- Contato: (67) 2104-4225
- Salário: R$ 1.670,00 (podendo chegar a R$ 2.250,00)
- Benefícios: vale-transporte e cesta básica
- Requisitos: ter experiência na área
- Contato: (67) 9 9172-3307
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.