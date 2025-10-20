Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

A vitória coroou a determinação do time, que levantou a merecida taça e levou para casa a premiação em dinheiro

Equipe OT Marrucos vence AE Cavaquinho nos pênaltis e conquista a taça de campeão do Sênior 45+

Saiba quais locais foram contemplados com essa nova iniciativa

20 novas faixas elevadas são instaladas em Três Lagoas para aumentar a segurança nas escolas e CEIs

Lavador de veículos pesados Salário: R$ 1.821,60 + R$ 300,00 (bonificação)

Contato: (67) 9 9906-3011

Mecânico Salário: R$ 2.428,00

Benefícios: R$ 303,60 (insalubridade); R$ 900,00 (vale alimentação); plano de saúde; plano odontológico e plano de carreira

Horário: Segunda a sexta – 7h às 17h e Sábado – das 7h às 11h

Contato: (67) 9 9172-3307

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

