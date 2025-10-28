TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Auxiliar de carga e descarga
- Salário: R$ 1.827,00 + hora extra
- Benefícios: R$ 350,00 (vale alimentação); plano de saúde e vale presente aniversário
- Carga horária: Segunda a sexta – das 7h às 17h e Sábado – 7h às 11h
- Contato: (67) 9 9172-3307
- Salário: R$ 1.821,60 + R$ 300,00 (bonificação)
- Contato: (67) 9 9906-3011
- Salário: R$ 1.861,00
- 50 vagas para homens e mulheres
- Contato: (41) 9 9946-0397
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.