TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

O resultado final foi um pódio com 6 ouros, 9 pratas e 13 bronzes

Equipe de natação de Três Lagoas conquista 28 medalhas no Torneio Regional em Presidente Prudente

Lavador de veículos pesados Salário: R$ 1.821,60 + R$ 300,00 (bonificação)

Contato: (67) 9 9906-3011

Auxiliar de produção Salário: R$ 1.861,00

50 vagas para homens e mulheres

Contato: (41) 9 9946-0397

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.