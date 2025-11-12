TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Vendedor
- Salário: R$ 1.993,32
- Requisitos: Disponibilidade de horário; ensino médio completo e pacote office básico
- Contato: (67) 9 9172-3307
- Salário: R$ 2.600,00 + hora extra
- Benefícios: Vale alimentação (R$ 350,00) + Bonificação (R$ 300,00) + Plano de saúde + Vale presente aniversário
- Contato: (67) 9 9172-3307
- Salário: R$ 1.821,60 + bonificação (R$ 300,00)
- Contato: (67) 9 9906-3011
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.