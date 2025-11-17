Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

TVC AGORA

TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

O quadro faz parte do programa TVC Agora, que é exibido pela TVC HD, Canal 13.1

Pedro Tergolino

TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas - Reprodução / TVC HD.
TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas - Reprodução / TVC HD.

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Vagas disponíveis

  • Auxiliar de produção
    • Salário: R$ 1.861,00
    • Requisitos: ensino médio completo
    • Contato: (41) 9 9946-0397

Notícias Relacionadas

  • Jovem aprendiz
    • Salário: R$ 1.069,00
    • Vagas para jovens de 18 a 24 anos (feminino e masculino)
    • Contato: (41) 9 9946-0397
  • Vendedor
    • Salário: R$ 1.993,32
    • Contato: (67) 9 9172-3307
    • Requisitos: ensino médio completo

    • As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

    O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.

    Assuntos

    Impressos

    Mais Edições

    Mais notícias

    Mais artigos