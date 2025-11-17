TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Jovem aprendiz Salário: R$ 1.069,00

Vagas para jovens de 18 a 24 anos (feminino e masculino)

Contato: (41) 9 9946-0397

Vendedor Salário: R$ 1.993,32

Contato: (67) 9 9172-3307

Requisitos: ensino médio completo

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.