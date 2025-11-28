TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Auxiliar de carga e descarga
- Salário: R$ 1.827,00 + hora extra
- Benefícios: Vale-alimentação (R$ 350,00) + plano de saúde + vale-presente aniversário
- Carga horária: Segunda a sexta: das 7h às 17h; Sábado: 7h às 11h
- Requisitos: Ensino médio completo
- Contato: (67) 9 9172-3307
- Salário: R$ 2.450,00
- Benefícios: Vale-alimentação (R$ 400,00) + adicional de insalubridade (20%)
- Contrato: prazo inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias.
- Requisitos: somente para homem solteiro, com alojamento na fazenda
- Contato: (67) 2104-4225
- Salário: R$ 1.069,00
- Contato: (41) 9 9946-0397
- Requisitos: jovens de 18 a 24 anos; oportunidades para sexo feminino e sexo masculino
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.