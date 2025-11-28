TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

https://youtube.com/watch?v=videos

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

O evento será realizada na Esplanada da NOB, atrás da Cidade do Natal, a partir das 16h

Feira de mulheres empreendedoras será realizada no sábado em Três Lagoas

Vaqueiro Salário: R$ 2.450,00

Benefícios: Vale-alimentação (R$ 400,00) + adicional de insalubridade (20%)

Contrato: prazo inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias.

Requisitos: somente para homem solteiro, com alojamento na fazenda

Contato: (67) 2104-4225

Jovem aprendiz Salário: R$ 1.069,00

Contato: (41) 9 9946-0397

Requisitos: jovens de 18 a 24 anos; oportunidades para sexo feminino e sexo masculino

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.