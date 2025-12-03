TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Auxiliar de produção Salário: R$ 1.800,00

Benefícios: R$ 150,00 após 3 meses + R$ 305,00 (insalubridade) + R$ 315,00 (ticket alimentação)

Requisitos: sexo masculino

Contato: (67) 9 9172-3307

Vendedor Salário: R$ 1.993,32

Contato: (67) 9 9172-3307

Requisitos: ensino médio completo

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.