TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Atendente
- Salário: R$ 1.518,00
- Benefícios: R$ 200,00 (consumo na loja) + R$ 200,00 (assiduidade) + horas extra + adicional noturno
- Contato: (71) 9 9690-2408
- Salário: R$ 1.800,00
- Benefícios: R$ 150,00 após 3 meses + R$ 305,00 (insalubridade) + R$ 315,00 (ticket alimentação)
- Requisitos: sexo masculino
- Contato: (67) 9 9172-3307
- Salário: R$ 1.993,32
- Contato: (67) 9 9172-3307
- Requisitos: ensino médio completo
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.