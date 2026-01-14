TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Auxiliar de produção
- Salário: R$ 1.861,90;
- Contato: (41) 9 9946-0397;
- 12 vagas para homens e mulheres, em Três Lagoas, Castilho ou Itapura;
- Requisitos: 1° ano do ensino médio completo;
- Benefícios: transporte fretado, refeição no local (café da manhã, almoço e jantar) e vale alimentação.
- Salário: R$ 1.900,00;
- Vaga em cafeteria;
- Benefícios: R$ 150,00 (tíquete alimentação);
- Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada na área;
- Escala 6×1.
- Salário: R$ 2.988,00;
- Contato: (67) 9 9172-3307;
- Benefícios: R$ 240,00 (vale alimentação).
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.