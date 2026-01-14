TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Auxiliar de cozinha Salário: R$ 1.900,00;

Vaga em cafeteria;

Benefícios: R$ 150,00 (tíquete alimentação);

Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada na área;

Escala 6×1.

Pedreiro Salário: R$ 2.988,00;

Contato: (67) 9 9172-3307;

Benefícios: R$ 240,00 (vale alimentação).

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.