TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.
Vagas disponíveis
- Auxiliar de lavanderia
- Salário: R$ 2.100,00;
- Contato: (67) 3522-7725;
- Vaga para trabalhar em uma fazenda na região;
- Ficará alojado de segunda à sexta-feira;
- Benefícios: ticket alimentação.
- Salário: R$ 1.800,00;
- Manutenção em equipamentos hospitalares, odontológicos e de refrigeração, atuando na área hospitalar em Três Lagoas e região;
- Requisitos: conhecimento básico em eletricidade;
- Salário: R$ 2.258,00;
- Contato: (67) 2104-4225;
- Operar empilhadeira para movimentação, carga e descarga de materiais, abastecer linhas de produção, organizar e armazenar produtos em estoque.
As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.
O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.