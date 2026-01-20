TVC Emprego: confira salários e requisitos para vagas abertas em Três Lagoas

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade.

Além de Três Lagoas, a iniciativa será realizada em mais cinco municípios de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados, Coxim, Bonito e Corumbá

Agentes do Sebrae/MS levam atendimento porta em porta aos pequenos negócios de Três Lagoas

Existem duas formas de realizar o pagamento do IPTU 2026: à vista ou parcelado

Prefeitura de Três Lagoas divulga prazos e formas de pagamento do IPTU 2026

Auxiliar técnico Salário: R$ 1.800,00;

Manutenção em equipamentos hospitalares, odontológicos e de refrigeração, atuando na área hospitalar em Três Lagoas e região;

Requisitos: conhecimento básico em eletricidade;

Operador de empilhadeira Salário: R$ 2.258,00;

Contato: (67) 2104-4225;

Operar empilhadeira para movimentação, carga e descarga de materiais, abastecer linhas de produção, organizar e armazenar produtos em estoque.

As vagas fazem parte das oportunidades apresentadas no quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, que tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.