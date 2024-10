TVC Empresa: 'Instituto Visão Solidária' promove final de semana de ofertas

O quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, esteve no Instituto Visão Solidária, nesta sexta-feira (25). O estabelecimento fica localizado na rua João Carrato, número 208, no Centro de Três Lagoas, e oferece as melhores opções com preços que cabem no seu bolso.

Nesta sexta-feira, para promover as ofertas especiais que ocorrem neste final de semana, o instituto realizou o sorteio de um óculos de sol para os consumidores durante o programa TVC Agora.