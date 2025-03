TVC na Rua: árvore de pequi não suporta remoção e morre

O transplante de uma árvore de pequi (Caryocar brasiliense) com mais de 20 anos, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas nesta segunda-feira (24), não obteve sucesso. Durante o procedimento, foi constatado que a planta apresentava sinais de podridão nas raízes e infestação por cupins, o que comprometeu sua estrutura e resultou na quebra do tronco antes da finalização da remoção.

A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) e se fez necessária devido à construção de um sistema de drenagem no bairro Setsul, onde a árvore estava localizada. Diante da impossibilidade de mantê-la no local original, a Prefeitura tentou o transplante, um procedimento inédito no município.