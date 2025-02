TVC na Rua: estádio da Aden enfrenta abandono e falta de infraestrutura

Na manhã desta quinta-feira (21), a equipe do quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, visitou o Estádio da Associação Desportiva Noroeste, também conhecido como Estádio Aden, localizado na rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Jardim das Oliveiras, e constatou a situação de abandono do local. Sem manutenção adequada, a estrutura está deteriorada e com o local tomado pelo mato.

Imagens registradas no estádio mostram infraestruturas desgastadas e a ausência de cuidados básicos. O local, que já foi palco de diversas partidas e eventos esportivos, hoje se encontra em estado crítico.