TVC na Rua: moradora reclama de esgoto transbordando no bairro Jardim Alvorada

Uma moradora da rua Wilson Carvalho de Viana, próximo ao número 2341, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, informou que vem sofrendo há vários anos com esgoto a céu aberto em via pública. Nesta sexta-feira (22), ela enviou um vídeo para o quadro TVC Na Rua, do programa TVC Agora, exibido pelo TVC HD Canal 13.1.