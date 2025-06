TVC na Rua: moradores reclamam da falta de iluminação na rua Maria Guilhermina Esteves

Moradores da rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas, procuraram o programa TVC na Rua, da TVC HD canal 13.1 para reclamar da falta de iluminação pública no local. A situação gera preocupação, principalmente no horário de saída de crianças e jovens de um ensaio da banda marcial Cristo Redentor, que fica na mesma rua.

A moradora Lívia Fabiane, que enviou as imagens e a reclamação, destacou que a rua fica escura ao anoitecer, apesar de ser uma área de grande movimentação e com tráfego em alta velocidade. A falta de iluminação, aliada à imprudência de motoristas e motociclistas que não respeitam a sinalização, aumenta o risco de acidentes, como atropelamentos.