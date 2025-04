TVC na Rua: moradores reclamam de entulhos espalhados em bairro

No quadro “TVC na Rua“, do programa “TVC Agora“, da TVC HD, moradores do bairro Jardim Nova Americana, em Três Lagoas, reclamaram sobre o acúmulo de entulho na rua Visconde Tamandaré. Imagens da situação no local foram enviadas por uma moradora, cuja frente da residência dela estava ocupada pelos entulhos.

Ela informou que os entulhos permaneciam em frente a casa dela há aproximadamente duas semanas, após terem sido depositadas por equipes de limpeza urbana.