TVC na Rua: motociclista é flagrada atravessando canteiro central na avenida Rosário Congro

No quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, da TVC HD Canal 13.1, desta sexta-feira (23), um flagrante de desrespeito à legislação de trânsito foi registrado. Uma motociclista atravessou o canteiro central da avenida Rosário Congro ao invés de realizar o contorno pela rotatória.

O vídeo foi registrado, na manhã desta sexta-feira (23), e enviado por um internauta. No momento do flagrante, havia grande fluxo de veículos na avenida Rosário Congro. As imagens mostram a motociclista em cima do canteiro aguardando por minutos para “cortar caminho”.