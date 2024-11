TVC na Rua: tampa de bueiro no bairro Vila Piloto causa transtorno para moradores

Uma moradora da rua 29, no Bairro Vila Piloto III, em Três Lagoas, está pedindo ajuda para solucionar o desabamento da tampa de um bueiro de água fluvial, localizado em frente à sua residência. O fato está representando um risco para os pedestres e motoristas que passam pelo local. Preocupada com a situação, a moradora gravou um vídeo nesta terça-feira (19) e enviou para o quadro TVC Na Rua, do programa TVC Agora, exibido pelo TVC HD Canal 13.1.