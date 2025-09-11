TVC na Rua: terreno baldio no Jardim Alvorada é tomado por fogo

Com o tempo seco e o aumento das queimadas urbanas, moradores de Três Lagoas voltaram a enfrentar problemas com incêndios em terrenos baldios. Na noite de terça-feira (13), um fogo tomou conta de uma área localizada na rua Domingos Rimoli, no bairro Jardim Alvorada, gerando grande preocupação entre os vizinhos.

As chamas e a fumaça podem invadir residências próximas, trazendo riscos à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.