TVC na Rua: terreno baldio no Jardim Alvorada é tomado por fogo

Com o tempo seco e o aumento das queimadas urbanas, moradores de Três Lagoas voltaram a enfrentar problemas com incêndios em terrenos baldios. Na noite de terça-feira (13), um fogo tomou conta de uma área localizada na rua Domingos Rimoli, no bairro Jardim Alvorada, gerando grande preocupação entre os vizinhos.
As chamas e a fumaça podem invadir residências próximas, trazendo riscos à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Imagens registradas e enviadas ao quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, mostram o terreno praticamente tomado pelo fogo. A cena revoltou a comunidade, que pede mais fiscalização e conscientização.
A orientação é que, em casos como este, a população acione imediatamente a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros. A prática de atear fogo em lixo e terrenos baldios é considerada crime ambiental, sujeita a punições legais.