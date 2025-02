TVC na Rua: terreno sujo e casa abandonada se torna ponto para usuários de drogas no bairro Santa Rita

No quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta segunda-feira (17), contou a história de Luciano Machado do Prado, morador da rua Coronel João Filgueiras, no bairro Santa Rita. Ele relatou o desconforto e a preocupação dos moradores com um terreno sujo e uma casa abandonada que tem se tornado um ponto de encontro de usuários de drogas.