Moradores da Rua Wilson Carvalho de Viana, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas, estão enfrentando dificuldades devido a um vazamento de esgoto. Uma moradora registrou um vídeo às 4h30 da manhã, relatando o mau cheiro intenso que impede o descanso da população e a situação da via de terra em frente à sua residência, localizada no número 2341.