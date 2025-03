UFMS de Três Lagoas oferece auxílio alimentação emergencial para estudantes

Em reunião remota realizada na noite de ontem, o diretor de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Edilson Zafalon, e a diretora do CPTL, Larissa Barcelos, esclareceram dúvidas sobre o auxílio para representantes dos Centros Acadêmicos. Zafalon informou que todos os estudantes que atendam aos critérios do edital podem se inscrever e destacou que será feita uma força-tarefa para agilizar a análise dos documentos. Barcelos ressaltou a importância do RU como um benefício universal e reforçou o compromisso da Universidade em restabelecer seu funcionamento.

O Restaurante Universitário (RU) do CPTL foi interditado devido a indícios de irregularidades. Diante disso, a Universidade disponibilizou o auxílio emergencial para atender os estudantes impactados pela suspensão do serviço.

Para se inscrever, os estudantes devem estar matriculados em cursos presenciais, ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa e estar cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O edital prevê a concessão de 160 auxílios para alunos que já utilizavam o restaurante. As inscrições devem ser realizadas na aba ‘Inscrições’ do site auxilios.ufms.br, após o preenchimento do Perfil do Estudante no Sistema Acadêmico. Os candidatos devem preencher o formulário e anexar a documentação exigida, incluindo a Folha Resumo do CadÚnico.

*Com informações da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul