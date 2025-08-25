Veículos de Comunicação
UFMS de Três Lagoas promove encontro para discutir gênero e igualdade

As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site e no Instagram do evento

Pedro Tergolino

O evento busca discutir as desigualdades de gênero que ainda marcam a vida das mulheres, além de abrir espaço para reflexões e trocas de conhecimento entre diferentes áreas. Foto: Arquivo.
O evento busca discutir as desigualdades de gênero que ainda marcam a vida das mulheres, além de abrir espaço para reflexões e trocas de conhecimento entre diferentes áreas. Foto: Arquivo.

Entre os dias 9 e 12 de setembro, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, sedia o 2º Encontro Sul-Mato-Grossense sobre Gênero, Geografias e Linguagem. O evento busca discutir as desigualdades de gênero que ainda marcam a vida das mulheres, além de abrir espaço para reflexões e trocas de conhecimento entre diferentes áreas.

Com o tema “A luta por espaços em um mundo desenhado por homens”, a programação contará com palestras, grupos de trabalho, rodas de conversa e participação de professores, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral.

A professora Patrícia Helena Milani, especialista em geografia urbana e questões de gênero da UFMS, destacou que o objetivo é ampliar o diálogo.

“É um debate que perpassa todas as áreas científicas e toda a sociedade. Teremos palestras, apresentações de trabalhos e rodas de conversa com mulheres em diferentes posições sociais, incluindo negras, trans, bissexuais e vítimas de violência. Queremos que seja um evento acadêmico, mas também aberto à comunidade”.

Além de acadêmicos, estudantes do ensino médio também participarão das atividades. Para a aluna Andressa Fernandes, a iniciativa amplia o olhar dos jovens pesquisadores.

“Eu pesquisava um acampamento de luta pela terra, mas não tinha atentado para o papel da mulher nesse contexto. Com as discussões, percebi a importância de destacar figuras como América Rodrigues da Silva, camponesa que sofreu violência no campo. Isso mudou a forma como penso a minha pesquisa e reforçou a necessidade de abordar a interseccionalidade”.

A parceria envolve os cursos de Geografia, Letras e História, tanto na graduação quanto na pós-graduação. As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site e no Instagram do evento.

