UFMS de Três Lagoas promove encontro para discutir gênero e igualdade

Entre os dias 9 e 12 de setembro, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, sedia o 2º Encontro Sul-Mato-Grossense sobre Gênero, Geografias e Linguagem. O evento busca discutir as desigualdades de gênero que ainda marcam a vida das mulheres, além de abrir espaço para reflexões e trocas de conhecimento entre diferentes áreas.

Com o tema “A luta por espaços em um mundo desenhado por homens”, a programação contará com palestras, grupos de trabalho, rodas de conversa e participação de professores, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral.

A professora Patrícia Helena Milani, especialista em geografia urbana e questões de gênero da UFMS, destacou que o objetivo é ampliar o diálogo.