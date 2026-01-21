UFMS lança processo seletivo 60+ com vagas em Três Lagoas e mais cinco municípios

Pela primeira vez na história da Universidade, pessoas com 60 anos ou mais poderão ingressar em 107 cursos de graduação de todos os câmpus por meio do processo seletivo UFMS 60+. As inscrições são gratuitas e estão abertas a partir de hoje, 19. Os interessados devem se candidatar de forma on-line até 13 de fevereiro nesta página.
A reitora Camila Ítavo enfatiza que a iniciativa reafirma o compromisso com a inclusão e a diversidade etária na Instituição. “A Universidade se fortalece quando reconhece que o aprendizado acontece ao longo de toda a vida. A presença de pessoas com 60 anos ou mais nos cursos de graduação amplia o diálogo entre gerações, enriquece as experiências em sala de aula e reafirma o papel social da UFMS como uma Instituição aberta, democrática e comprometida com o envelhecimento ativo e cidadão”, destaca.
“Para esse público, o acesso à graduação fortalece a autonomia, estimula a convivência e amplia as possibilidades de participação social por meio da educação. Ao mesmo tempo, a Universidade ganha em pluralidade, em troca de saberes e em formação humana. É um movimento de aprendizagem mútua, que beneficia a todos os envolvidos”, completa a reitora.
Para participar, é preciso ter 60 anos ou mais e ter concluído o ensino médio. Os candidatos passarão pela etapa de classificação conforme os documentos apresentados no momento da inscrição.
O pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, explica que o processo seletivo é dividido em dois grupos e será realizado com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025; Vestibular UFMS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025; ou pela apresentação do histórico escolar do 3º ano do Ensino Médio, junto com envio de uma carta de intenção sobre os motivos pelos quais têm interesse de ingressar na Instituição. O candidato que esteja ou que já esteve regularmente inscrito na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) da UFMS terá prioridade.
“[O processo seletivo] representa o compromisso institucional com a inclusão, a cidadania e o envelhecimento ativo das pessoas com 60 anos ou mais. A UFMS reforça sua função como universidade pública a serviço de toda a sociedade, incluindo as pessoas com 60 anos ou mais, que historicamente tiveram menos acesso ao ensino superior”, ressalta. “Em especial, temos o curso Educação Social – Tecnologia, com a oferta de 50 vagas para o município de Campo Grande”, complementa o pró-reitor.
O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para 19 de fevereiro e o final deve ser divulgado no dia 24, quando será publicada também a convocação para matrícula dos selecionados.
Mais informações podem ser obtidas no edital completo, disponível na página Ingresso UFMS.
Aprovado em agosto de 2025 pelo Conselho Diretor e em continuidade ao Programa Sou Idoso UFMS, o Programa UFMS 60+ busca promover o envelhecimento saudável, ativo e cidadão na Universidade, por meio de ações que valorizem a diversidade, incentivem a participação e assegurem um ambiente inclusivo, acessível e acolhedor. A iniciativa estrutura ações transversais que reconhecem a importância da presença da pessoa idosa na vida acadêmica, social e cultural da Instituição, promovendo sua autonomia, cidadania e participação qualificada. Com isso, fortalece a integração de estudantes, servidores e comunidade externa com 60 anos ou mais, favorecida pelo compromisso social da Universidade em construir espaços de respeito, diálogo e bem-estar.
Dentro do UFMS 60+, encontra-se também a Unapi, um programa institucional que desenvolve ações integradas de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação. No último semestre, foram ofertadas 61 atividades e 16 disciplinas isoladas de graduação presencial, com mais de 1,9 mil vagas distribuídas na UFMS de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Naviraí, Três Lagoas e do Pantanal. Atualmente, a iniciativa está em expansão para a UFMS de Chapadão do Sul, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.
Uma das metas estipuladas pelo Plano de Gestão Temático 2025-2027 do Programa UFMS 60+ está o fortalecimento do acesso de pessoas idosas aos cursos de graduação e pós-graduação, agora possibilitadas pelo processo seletivo inédito. Ao todo, são ofertadas 156 vagas.
*Informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.