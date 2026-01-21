UFMS lança processo seletivo 60+ com vagas em Três Lagoas e mais cinco municípios

Pela primeira vez na história da Universidade, pessoas com 60 anos ou mais poderão ingressar em 107 cursos de graduação de todos os câmpus por meio do processo seletivo UFMS 60+. As inscrições são gratuitas e estão abertas a partir de hoje, 19. Os interessados devem se candidatar de forma on-line até 13 de fevereiro nesta página.

A reitora Camila Ítavo enfatiza que a iniciativa reafirma o compromisso com a inclusão e a diversidade etária na Instituição. “A Universidade se fortalece quando reconhece que o aprendizado acontece ao longo de toda a vida. A presença de pessoas com 60 anos ou mais nos cursos de graduação amplia o diálogo entre gerações, enriquece as experiências em sala de aula e reafirma o papel social da UFMS como uma Instituição aberta, democrática e comprometida com o envelhecimento ativo e cidadão”, destaca.

“Para esse público, o acesso à graduação fortalece a autonomia, estimula a convivência e amplia as possibilidades de participação social por meio da educação. Ao mesmo tempo, a Universidade ganha em pluralidade, em troca de saberes e em formação humana. É um movimento de aprendizagem mútua, que beneficia a todos os envolvidos”, completa a reitora.

Para participar, é preciso ter 60 anos ou mais e ter concluído o ensino médio. Os candidatos passarão pela etapa de classificação conforme os documentos apresentados no momento da inscrição.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, explica que o processo seletivo é dividido em dois grupos e será realizado com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025; Vestibular UFMS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025; ou pela apresentação do histórico escolar do 3º ano do Ensino Médio, junto com envio de uma carta de intenção sobre os motivos pelos quais têm interesse de ingressar na Instituição. O candidato que esteja ou que já esteve regularmente inscrito na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) da UFMS terá prioridade.

“[O processo seletivo] representa o compromisso institucional com a inclusão, a cidadania e o envelhecimento ativo das pessoas com 60 anos ou mais. A UFMS reforça sua função como universidade pública a serviço de toda a sociedade, incluindo as pessoas com 60 anos ou mais, que historicamente tiveram menos acesso ao ensino superior”, ressalta. “Em especial, temos o curso Educação Social – Tecnologia, com a oferta de 50 vagas para o município de Campo Grande”, complementa o pró-reitor.