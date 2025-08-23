UFMS lança projeto digital para modernizar atendimento em saúde

O curso de medicina da UFMS em Três Lagoas lançou oficialmente nesta quinta-feira (21), o projeto PET – Saúde Digital, uma iniciativa do Ministério da Saúde que tem como objetivo promover o uso de tecnologias para a melhoria da saúde no município. O programa vai atuar em parceria com a prefeitura e inclui capacitação de profissionais e aplicação de ferramentas digitais em unidades de atendimento.

O professor do curso de medicina da UFMS, o médico Alisson Oliveira, explicou que o projeto busca integrar tecnologia e saúde de forma eficiente. “As tecnologias já são usadas em saúde, desde prontuários eletrônicos até telemedicina, mas o objetivo é mapear como elas estão sendo aplicadas e aprimorar esses processos para beneficiar a população”, afirmou.

O PET – Saúde Digital contará com 144 bolsas para profissionais de diferentes áreas, incluindo saúde, tecnologia da informação e até jurídica. No município, 31 bolsistas atuarão em unidades de atenção primária, como postos de saúde, UPA e consultórios de rua, com a perspectiva de expandir o projeto para todas as regiões de Três Lagoas e servir como modelo para municípios vizinhos.