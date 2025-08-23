Veículos de Comunicação
UFMS lança projeto digital para modernizar atendimento em saúde

Professor do curso de medicina da UFMS, Alisson Oliveira, no RCN Notícias

Ana Cristina Santos

Pet- Saúde Digital tem como objetivo promover o uso de tecnologias para a melhoria da saúde no município.
Pet- Saúde Digital tem como objetivo promover o uso de tecnologias para a melhoria da saúde no município.

O curso de medicina da UFMS em Três Lagoas lançou oficialmente nesta quinta-feira (21), o projeto PET – Saúde Digital, uma iniciativa do Ministério da Saúde que tem como objetivo promover o uso de tecnologias para a melhoria da saúde no município. O programa vai atuar em parceria com a prefeitura e inclui capacitação de profissionais e aplicação de ferramentas digitais em unidades de atendimento.

O professor do curso de medicina da UFMS, o médico Alisson Oliveira, explicou que o projeto busca integrar tecnologia e saúde de forma eficiente. “As tecnologias já são usadas em saúde, desde prontuários eletrônicos até telemedicina, mas o objetivo é mapear como elas estão sendo aplicadas e aprimorar esses processos para beneficiar a população”, afirmou.

O PET – Saúde Digital contará com 144 bolsas para profissionais de diferentes áreas, incluindo saúde, tecnologia da informação e até jurídica. No município, 31 bolsistas atuarão em unidades de atenção primária, como postos de saúde, UPA e consultórios de rua, com a perspectiva de expandir o projeto para todas as regiões de Três Lagoas e servir como modelo para municípios vizinhos.

Segundo Oliveira, a iniciativa deve melhorar o atendimento ao paciente, reduzir a burocracia e permitir que os profissionais de saúde dediquem mais tempo ao lado humano do atendimento. “Se usamos tecnologia para agilizar o trabalho, o lado mais humano do atendimento se sobressai e as pessoas são melhor assistidas”, destacou.
O projeto terá duração de dois anos, com possibilidade de continuidade por meio de núcleos de pesquisa em saúde digital. Além disso, haverá foco em telemedicina, permitindo atendimento remoto e consultoria entre profissionais de diferentes localidades.

O curso de medicina da UFMS em Três Lagoas, com dez anos de existência, atende atualmente cerca de 360 alunos distribuídos ao longo do curso. Já foram formadas cinco turmas, e o programa PET -Saúde Digital deve contribuir para fixar profissionais no município, especialmente com a abertura de programas de residência médica nas áreas de medicina de família, clínica médica e cirurgia geral.

O professor Alisson Oliveira ressaltou a importância da parceria com a prefeitura e destacou que a universidade tem papel fundamental na promoção de saúde para a população. “A universidade existe para estar lado a lado com a população e contribuir para a melhoria dos serviços”, afirmou.

