UFN3 passa pelo crivo de ajustes na equação de preços frente ao mercado internacional

UFN 3

A retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, é vista com otimismo pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), mas também com cautela. Em entrevista ao programa CNN Money, Riedel afirmou que o sucesso da planta depende diretamente de ajustes na equação de preços e da competitividade do insumo frente ao mercado internacional.



SUSPENSÃO

A Comissão Especial de Licitação (CEL) suspendeu temporariamente o processo de concessão da Rota da Celulose para realizar diligências que garantam a correta instrução do procedimento. Com isso, os prazos legais ficam interrompidos até que as medidas necessárias sejam cumpridas. O aviso foi publicado na quarta-feira (11) pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), órgão do governo estadual responsável pela condução do projeto.