Últimas vagas para aulas de coral em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas ainda tem vagas disponíveis para as aulas de coral oferecidas pelos projetos da Diretoria de Cultura. As inscrições estão abertas para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, nos períodos matutino e vespertino.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e matrícula escolar, na Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosário Congro, nº 560 – Centro, das 07h às 11h ou das 13h às 17h. No caso de menores de idade, também é exigida a documentação do responsável.