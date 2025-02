Último dia para inscrição de bloquinhos no CarnaTrês 2025

Além da festa principal em Três Lagoas, o Carna Três também acontecerá no distrito de Arapuá, nos dias 1 e 2 de março, das 19h às 22h, permitindo que mais munícipes aproveitem a folia com segurança e diversã o.

Este ano, o evento terá um formato diferenciado: ‘Carna Três 2025 – Meu Bloco na Rua’. A festa contará com atrações nacionais e, como sempre, a Prefeitura reservará um espaço especial para prestigiar os talentos locais, que animarão os blocos todas as noites.

O tradicional carnaval do município, CarnaTrês, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, está com os preparativos a todo vapor. A festa acontecerá de 1 a 4 de março, na circular da Lagoa Maior, com muita música, alegria e diversão para a população.

Os blocos devem ter, no mínimo, 25 integrantes, e todos os membros precisam estar uniformizados de acordo com o tema escolhido. Cada bloco deverá indicar um presidente responsável, que assinará o termo de compromisso junto ao Departamento Municipal de Cultura.

O julgamento será realizado por um corpo de cinco jurados, que avaliará os seguintes quesitos: originalidade; conjunto e organização; criatividade e animação; número de participantes e pontualidade.

Os três melhores blocos serão premiados com valores em dinheiro: 1º lugar: R$ 10.000,00, 2º lugar: R$ 5.000,00 e 3º lugar: R$ 3.000,00

INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e se encerram nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, podendo ser realizadas presencialmente no Departamento Municipal de Cultura, localizado na Av. Rosário Congro, nº 560 – Centro, ou por meio do link: https://forms.gle/YFKK2iAaHeyF6Tbr9. O horário de atendimento será das 8h00 às 10h30 e das 13h30 às 16h30min. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 8139-3524 via WhatsApp.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas