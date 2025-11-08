Um acerto na política habitacional

A decisão da Prefeitura de Três Lagoas de substituir o projeto de apartamentos pela construção de 96 casas populares no bairro Vila Piloto representa um acerto importante na condução da política habitacional do município. Trata-se de uma medida que demonstra sensibilidade social, respeito à cultura local e atenção às lições do passado, especialmente em uma cidade que convive com um déficit de mais de 4 mil famílias cadastradas no Departamento de Habitação à espera de um lar.

Três Lagoas vive um momento de expansão econômica e populacional. A industrialização acelerada e a chegada constante de novas famílias impulsionam o crescimento urbano, mas também elevam o custo do aluguel e agravam o déficit habitacional. Diante desse cenário, investir em moradias populares é uma necessidade urgente, e fazê-lo com planejamento e adequação à realidade local é o caminho mais responsável.

A opção pelo modelo horizontal, com casas térreas, é mais do que uma escolha técnica, é uma decisão socialmente inteligente. Experiências anteriores, como nos conjuntos Novo Oeste e Orestinho, mostraram que o formato vertical dos apartamentos não se adapta bem à rotina das famílias de baixa renda. Problemas estruturais, convivência conflituosa e até riscos à segurança surgiram quando moradores, na tentativa de ampliar o espaço, fizeram modificações irregulares nas edificações. O resultado foi um ambiente urbano degradado, que fugiu ao controle do poder público.

Em Três Lagoas, a cultura do “terreno próprio” é forte e enraizada. A casa representa mais do que abrigo, é espaço de convivência, de autonomia e de crescimento. É onde a família cria raízes, amplia o quintal, constrói um cômodo extra, planta uma árvore ou cria um animal de estimação. Os três-lagoenses se identificam com esse modelo de moradia, que preserva a liberdade e o senso de pertencimento. Foi nesse espírito que a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto encaminhado pelo prefeito Cassiano Maia, reafirmando o compromisso coletivo com uma cidade mais justa e planejada.