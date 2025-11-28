Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Inocência

Engavetamento na rodovia MS-377 causa acidente envolvendo cinco caminhões

Ainda não houve nota oficial por parte da PMR mas aparentemente o acidente teria sido engavetamento e sem vítimas fatais

Alfredo Neto

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que os veículos colidiram em sequência, causando diversos danos materiais. Foto: Divulgação.
O acidente teria envolvido cinco caminhões: dois caminhões-betoneira, um caminhão-tanque, um caminhão de carroceria aberta e uma carreta rodo-caçamba. Os veículos seguiam no mesmo sentido e acabaram se envolvendo em um engavetamento.

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que os veículos colidiram em sequência, causando diversos danos materiais. O caminhão rebocador, que tracionava um conjunto de duas carretas caçambas com articulação central por meio do sistema dolly, teria saído da pista, e a cabine foi arrancada do chassi.

Como nenhum integrante da Polícia Militar Rodoviária respondeu às tentativas de contato da reportagem, não foi possível confirmar detalhes sobre as causas do acidente, a existência de vítimas, quantas seriam e se houve necessidade de atendimento médico.

