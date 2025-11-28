Engavetamento na rodovia MS-377 causa acidente envolvendo cinco caminhões

O acidente teria envolvido cinco caminhões: dois caminhões-betoneira, um caminhão-tanque, um caminhão de carroceria aberta e uma carreta rodo-caçamba. Os veículos seguiam no mesmo sentido e acabaram se envolvendo em um engavetamento.

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que os veículos colidiram em sequência, causando diversos danos materiais. O caminhão rebocador, que tracionava um conjunto de duas carretas caçambas com articulação central por meio do sistema dolly, teria saído da pista, e a cabine foi arrancada do chassi.