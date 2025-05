Uma nova edição do "A Rua é Nossa" será realizada neste domingo em Três Lagoas

A escolha da data não é por acaso; 1º de junho marca o início da Semana do Meio Ambiente, que culmina com o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho. Este período é dedicado à conscientização e ações em prol da preservação ambiental.

Neste domingo, dia 1º de junho, a Prefeitura de Três Lagoas realizará uma Edição Especial do projeto “A Rua é Nossa”. Desta vez, o evento contará com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea).

O objetivo principal do projeto “A Rua é Nossa” é promover ações de lazer e inclusão social, oferecendo atividades esportivas e culturais que fortalecem as relações familiares e incentivam a prática esportiva. As atividades são abertas a todas as idades e ocorrerão das 6h às 12h na Rua Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa Maior.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas