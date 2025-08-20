UMI: projeto social voltado ao atendimento do público idoso é realizado em Três Lagoas

A Universidade da Melhor Idade (UMI), projeto de extensão da UFMS – Campus Três Lagoas, alcançou recorde de inscrições para o segundo semestre de 2024, com 565 alunos matriculados. As aulas retornam no próximo dia 27 de agosto e contemplam cursos de idiomas, tecnologia e palestras temáticas.
De acordo com a professora Vanessa Casotti, responsável pelo projeto, a procura cresce a cada ano.
“Isso é a prova de que o envelhecimento está aí e precisamos de políticas públicas para atender esse público. A universidade não tem idade, e quando acolhe o idoso, ele se sente bem e acaba trazendo outros”, destacou.
Os cursos mais procurados são os de inglês, italiano e tecnologia, com turmas já esgotadas e até lista de espera. Na área tecnológica, os idosos aprendem a usar smartphones e redes sociais, contando com a ajuda de monitores da graduação.
“Muitos deles já usam as redes sociais para conversar com familiares ou até divulgar trabalhos como empreendedores”, completou Casotti.
Além de idiomas e tecnologia, a UMI promove palestras semanais sobre direito, saúde e educação financeira, ministradas por professores doutores da própria universidade.
“Esse dia é o mais lotado, porque além de aprender, eles têm um momento de convivência com café da tarde e interação social”, explicou a professora.
O projeto é gratuito e aberto para pessoas a partir dos 60 anos (ou 59, prestes a completar 60). Atualmente, estudantes de outras cidades, como Andradina (SP) e Castilho (SP), também participam, com apoio de transporte das prefeituras locais.
Com 14 anos de atuação, a Universidade da Melhor Idade vem se consolidando como espaço de inclusão social, aprendizado e troca de experiências entre gerações, fortalecendo a participação ativa dos idosos na sociedade.