Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Cursos

UMI: projeto social voltado ao atendimento do público idoso é realizado em Três Lagoas

As aulas retornam no próximo dia 27 de agosto e contemplam cursos de idiomas, tecnologia e palestras temáticas

Pedro Tergolino

O projeto é gratuito e aberto para pessoas a partir dos 60 anos (ou 59, prestes a completar 60). Foto: Reprodução/TVC HD.
O projeto é gratuito e aberto para pessoas a partir dos 60 anos (ou 59, prestes a completar 60). Foto: Reprodução/TVC HD.

A Universidade da Melhor Idade (UMI), projeto de extensão da UFMS – Campus Três Lagoas, alcançou recorde de inscrições para o segundo semestre de 2024, com 565 alunos matriculados. As aulas retornam no próximo dia 27 de agosto e contemplam cursos de idiomas, tecnologia e palestras temáticas.

De acordo com a professora Vanessa Casotti, responsável pelo projeto, a procura cresce a cada ano.

“Isso é a prova de que o envelhecimento está aí e precisamos de políticas públicas para atender esse público. A universidade não tem idade, e quando acolhe o idoso, ele se sente bem e acaba trazendo outros”, destacou.

Os cursos mais procurados são os de inglês, italiano e tecnologia, com turmas já esgotadas e até lista de espera. Na área tecnológica, os idosos aprendem a usar smartphones e redes sociais, contando com a ajuda de monitores da graduação.

“Muitos deles já usam as redes sociais para conversar com familiares ou até divulgar trabalhos como empreendedores”, completou Casotti.

Notícias Relacionadas

Além de idiomas e tecnologia, a UMI promove palestras semanais sobre direito, saúde e educação financeira, ministradas por professores doutores da própria universidade.

“Esse dia é o mais lotado, porque além de aprender, eles têm um momento de convivência com café da tarde e interação social”, explicou a professora.

O projeto é gratuito e aberto para pessoas a partir dos 60 anos (ou 59, prestes a completar 60). Atualmente, estudantes de outras cidades, como Andradina (SP) e Castilho (SP), também participam, com apoio de transporte das prefeituras locais.

Com 14 anos de atuação, a Universidade da Melhor Idade vem se consolidando como espaço de inclusão social, aprendizado e troca de experiências entre gerações, fortalecendo a participação ativa dos idosos na sociedade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos