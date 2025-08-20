UMI: projeto social voltado ao atendimento do público idoso é realizado em Três Lagoas

A Universidade da Melhor Idade (UMI), projeto de extensão da UFMS – Campus Três Lagoas, alcançou recorde de inscrições para o segundo semestre de 2024, com 565 alunos matriculados. As aulas retornam no próximo dia 27 de agosto e contemplam cursos de idiomas, tecnologia e palestras temáticas.

De acordo com a professora Vanessa Casotti, responsável pelo projeto, a procura cresce a cada ano.

“Isso é a prova de que o envelhecimento está aí e precisamos de políticas públicas para atender esse público. A universidade não tem idade, e quando acolhe o idoso, ele se sente bem e acaba trazendo outros”, destacou.

Os cursos mais procurados são os de inglês, italiano e tecnologia, com turmas já esgotadas e até lista de espera. Na área tecnológica, os idosos aprendem a usar smartphones e redes sociais, contando com a ajuda de monitores da graduação.