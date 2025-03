Unidades promovem atendimentos especiais para mulheres nesta quinta-feira e sábado em Três Lagoas

As Unidades de Saúde da Família (USFs) oferecerão exames preventivos, palestras educativas e orientações voltadas ao bem-estar da mulher. Confira a programação dos plantões:

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando atendimentos especiais para mulheres durante o mês de março, em alusão ao Mês da Mulher. As ações têm o objetivo de conscientizar e prevenir o câncer de colo do útero, além de fortalecer a atenção à saúde feminina.

29 de março (sábado)

USF Vila Alegre – 8h às 12h

– 8h às 12h USF Santa Rita – 7h às 11h30

– 7h às 11h30 USF Jupiá – 7h às 12h

– 7h às 12h USF Vila Piloto – 7h às 16h

– 7h às 16h USF Santa Luzia – 7h às 12h

– 7h às 12h USF Nova Três Lagoas – 8h às 12h

As atividades seguem ao longo do mês com outras ações voltadas ao público feminino.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas