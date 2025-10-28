Unigrande inaugura polo presencial em Três Lagoas a partir de fevereiro e promete ensino acessível e de qualidade

A Unigrande está expandindo sua atuação e passa a investir também no interior de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o polo educacional já está funcionando na modalidade EAD desde agosto e, a partir de fevereiro de 2026, oferecerá cursos presenciais na cidade.

A novidade foi anunciada durante entrevista no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, com a participação dos gestores José Pallu e Marcelo Viola.

Segundo os representantes, a escolha por Três Lagoas foi estratégica, considerando o desenvolvimento econômico do município e a demanda crescente por profissionais qualificados.

“Três Lagoas vem se destacando muito. A Unigrande chegou para oferecer novas oportunidades de formação”, afirmou José Pallu.

A instituição trabalha com três modelos de ensino:

EAD 100%

Flex (online + uma aula presencial por semana a partir do 3º semestre)

Presencial tradicional

Atualmente, mais de 20 cursos de graduação já estão disponíveis no ensino a distância, incluindo:

Administração

Recursos Humanos

Engenharia de Produção

Cursos tecnológicos e pós-graduação

Para o formato presencial, os primeiros cursos anunciados são: