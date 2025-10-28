Veículos de Comunicação
Graduação

Unigrande inaugura polo presencial em Três Lagoas a partir de fevereiro e promete ensino acessível e de qualidade

O polo presencial funcionará na rua Bom Jesus da Lapa, nº 2040, no bairro Vila Nova, em prédio amplo e atualmente em fase final de reforma

Pedro Tergolino

A instituição promete uma estrutura moderna e acessível para receber os estudantes já nos primeiros meses de 2026. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
A instituição promete uma estrutura moderna e acessível para receber os estudantes já nos primeiros meses de 2026. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

A Unigrande está expandindo sua atuação e passa a investir também no interior de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o polo educacional já está funcionando na modalidade EAD desde agosto e, a partir de fevereiro de 2026, oferecerá cursos presenciais na cidade.

A novidade foi anunciada durante entrevista no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, com a participação dos gestores José Pallu e Marcelo Viola.

Segundo os representantes, a escolha por Três Lagoas foi estratégica, considerando o desenvolvimento econômico do município e a demanda crescente por profissionais qualificados.

“Três Lagoas vem se destacando muito. A Unigrande chegou para oferecer novas oportunidades de formação”, afirmou José Pallu.

A instituição trabalha com três modelos de ensino:

  • EAD 100%
  • Flex (online + uma aula presencial por semana a partir do 3º semestre)
  • Presencial tradicional

Atualmente, mais de 20 cursos de graduação já estão disponíveis no ensino a distância, incluindo:

  • Administração
  • Recursos Humanos
  • Engenharia de Produção
  • Cursos tecnológicos e pós-graduação

Para o formato presencial, os primeiros cursos anunciados são:

  • Farmácia
  • Fisioterapia
  • Pedagogia

“Temos vagas para todo mundo que quer realmente começar a estudar”, reforçou Marcelo Viola.

Entre os diferenciais destacados está o valor fixo de mensalidade até o fim do curso, sem reajustes que surpreendam o aluno ao longo dos semestres.

“O estudante começa pagando um valor e termina pagando o mesmo valor. Isso garante previsibilidade e organização financeira”, explicou Viola.

Ele citou como exemplo o curso de Engenharia de Produção, na modalidade Flex, com mensalidade fixa de R$ 146,30, do início ao final da graduação.

A Unigrande possui 25 anos de atuação e nota máxima no MEC, sendo reconhecida entre os 10 melhores centros universitários do Brasil, de acordo com avaliação do Ministério da Educação.

“É importante a população saber que, embora seja nova em Três Lagoas, a Unigrande já tem uma história consolidada no mercado educacional”, destacou Pallu.

O polo presencial funcionará na rua Bom Jesus da Lapa, nº 2040, no bairro Vila Nova, em prédio amplo e atualmente em fase final de reforma. A instituição promete uma estrutura moderna e acessível para receber os estudantes já nos primeiros meses de 2026.

