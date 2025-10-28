Unigrande inaugura polo presencial em Três Lagoas a partir de fevereiro e promete ensino acessível e de qualidade

A Unigrande está expandindo sua atuação e passa a investir também no interior de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o polo educacional já está funcionando na modalidade EAD desde agosto e, a partir de fevereiro de 2026, oferecerá cursos presenciais na cidade.
A novidade foi anunciada durante entrevista no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, com a participação dos gestores José Pallu e Marcelo Viola.
Segundo os representantes, a escolha por Três Lagoas foi estratégica, considerando o desenvolvimento econômico do município e a demanda crescente por profissionais qualificados.
“Três Lagoas vem se destacando muito. A Unigrande chegou para oferecer novas oportunidades de formação”, afirmou José Pallu.
A instituição trabalha com três modelos de ensino:
- EAD 100%
- Flex (online + uma aula presencial por semana a partir do 3º semestre)
- Presencial tradicional
Atualmente, mais de 20 cursos de graduação já estão disponíveis no ensino a distância, incluindo:
- Administração
- Recursos Humanos
- Engenharia de Produção
- Cursos tecnológicos e pós-graduação
Para o formato presencial, os primeiros cursos anunciados são:
- Farmácia
- Fisioterapia
- Pedagogia
“Temos vagas para todo mundo que quer realmente começar a estudar”, reforçou Marcelo Viola.
Entre os diferenciais destacados está o valor fixo de mensalidade até o fim do curso, sem reajustes que surpreendam o aluno ao longo dos semestres.
“O estudante começa pagando um valor e termina pagando o mesmo valor. Isso garante previsibilidade e organização financeira”, explicou Viola.
Ele citou como exemplo o curso de Engenharia de Produção, na modalidade Flex, com mensalidade fixa de R$ 146,30, do início ao final da graduação.
A Unigrande possui 25 anos de atuação e nota máxima no MEC, sendo reconhecida entre os 10 melhores centros universitários do Brasil, de acordo com avaliação do Ministério da Educação.
“É importante a população saber que, embora seja nova em Três Lagoas, a Unigrande já tem uma história consolidada no mercado educacional”, destacou Pallu.
O polo presencial funcionará na rua Bom Jesus da Lapa, nº 2040, no bairro Vila Nova, em prédio amplo e atualmente em fase final de reforma. A instituição promete uma estrutura moderna e acessível para receber os estudantes já nos primeiros meses de 2026.