UPA de Três Lagoas recebe novo equipamento de Raio-X digital e passa por modernização

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que iniciou a instalação do novo equipamento de Raio-X da UPA – Issam Fares, marcando mais um passo importante na modernização do serviço de diagnóstico por imagem do município.

O antigo equipamento está sendo substituído por um modelo fixo de última geração, instalado pela FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, instituição com 39 anos de experiência e responsável pela gestão de serviços de radiologia em mais de 80 hospitais e unidades de saúde em todo o país.

O novo sistema digital e integrado permitirá a emissão de laudos especializados com maior precisão e agilidade, além de oferecer mais segurança e conforto aos pacientes. Com infraestrutura moderna e suporte técnico especializado, o equipamento trará mais qualidade e confiabilidade aos diagnósticos realizados na rede pública de saúde.