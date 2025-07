Urbanização abre caminho para novos investimentos em Três Lagoas

“Hoje Três Lagoas está crescendo para todos os lados, como um leque. Bairros que antes eram evitados pela falta de infraestrutura hoje estão valorizados, com asfalto e comércio local estruturado”, destaca Selma Otoni, corretora com mais de 17 anos de atuação na cidade.

O movimento de urbanização, com asfaltamento de bairros e abertura de novas avenidas, tem sido apontado como um dos principais motores desse processo.

Com mais de 500 corretores cadastrados atuando na cidade e cerca de 50 imobiliárias em operação, o setor acompanha o avanço do município, que, segundo especialistas, tem potencial para atingir até 200 mil habitantes nos próximos anos.

O mercado imobiliário de Três Lagoas vive uma fase de forte expansão com aumento significativo na oferta e na procura por imóveis em diferentes regiões da cidade. Segundo corretores de imóveis ouvidos pela reportagem, o crescimento urbano tem se dado de maneira abrangente, tanto em áreas periféricas quanto no interior da malha urbana, impulsionado por obras de pavimentação, valorização dos bairros e chegada de novos empreendimentos.

Outro ponto citado pelos profissionais do setor é o surgimento de novos loteamentos e condomínios fechados. “Hoje temos casas à venda em condomínios por até R$ 2,8 milhões e imóveis de até R$ 7 milhões no mercado. Isso mostra como a cidade tem atraído investimentos e compradores de diferentes faixas de renda”, comenta Pedro Provenzano, também corretor e membro da diretoria da associação da categoria.

A urbanização tem contribuído não apenas para o crescimento horizontal da cidade, mas também para a valorização de imóveis em regiões antes consideradas periféricas. “Onde chega o asfalto, chega a valorização. É padaria nova, comércio em geral, farmácia, tudo se transforma e movimenta o mercado”, afirma Selma.

Apesar do avanço, os corretores apontam entraves burocráticos como obstáculos ao desenvolvimento mais ágil do setor, sobretudo em relação à documentação de terrenos e à falta de incentivos para a verticalização da cidade. “Três Lagoas continua sendo uma cidade horizontal. Temos demanda e áreas para prédios, mas faltam projetos e incentivos para isso acontecer”, avalia Pedro.

Nesse cenário de crescimento, o setor imobiliário também se mobiliza para fortalecer sua representatividade. No dia 13 de julho será realizada a eleição para reativação da Associação dos Corretores de Imóveis e Imobiliárias de Três Lagoas, que deverá atuar diretamente nas discussões sobre o novo Plano Diretor do município — um instrumento essencial para o ordenamento do crescimento da cidade.